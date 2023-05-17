BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg: Kapsamlı anlaşma hayati öneme sahip

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de mevcut ateşkesin olumlu sonuçlar vermeye devam etmesine rağmen taraflar arasında kapsamlı bir anlaşmanın hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de mevcut ateşkesin olumlu sonuçlar vermeye devam etmesine rağmen taraflar arasında kapsamlı bir anlaşmanın hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Grundberg, BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki güncel gelişmelerin ele alındığı oturumda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Yemen'de siyasi sürecin başlatılması için tüm taraflarla irtibatını sürdürdüğünü aktaran Grundberg, "Tüm muhataplar kazanımların büyüklüğünün farkında ve ileriye gitmek için yapıcı bir şekilde sürece dahil olma konusunda istek gösterdiler." bilgisini paylaştı.

Grundberg, tarafların insani ve ekonomik durumu iyileştirme, kalıcı ateşkes ve BM nezdinde Yemenliler tarafından yürütülen bir siyasi süreci destekleme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Kaydedilen ilerlemelerle birlikte bazı sorunların da boy göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Grundberg, "Ateşkesin süresi dolmasına rağmen hala olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Ancak, askeri durumun kırılganlığı, ekonomik durum ve Yemen halkının günlük olarak karşılaştığı zorluklar, bize taraflar arasında kapsamlı anlaşmanın hayati öneme sahip olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Grundberg, bazı cephe hatlarında ise şiddetin sürdüğünü, geçici ya da kısmi çözümlerin yeterli olmadığını belirterek, resmi bir ateşkese ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

"11 milyon kişiye insani yardım ulaştırıldı"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths adına konuşma yapan Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu ise ülkedeki insani duruma dikkati çekti.

Olumlu gelişmelerin yanı sıra Yemen halkının "masaya yemek koymaya ve başını sokacak bir yere" ihtiyacı olduğunu ifade eden Wosornu, çocukların kara mayınına basma korkusu olmadan okula gidebilmesi gerektiğini kaydetti.

Wosornu, milyonlarca insanın temel ihtiyaç ve hizmetlere ulaşamadığına işaret ederek "Şimdiye kadar yardım örgütleri 11 milyondan fazla kişiye insani yardım ulaştırdı." bilgisini verdi.

Diğer taraftan yardım örgütlerinin özellikle Husilerin kontrolündeki bölgelerde erişim engeli yaşadığını bildiren Wosornu, aynı zamanda fonlamanın da diğer bir sorun teşkil ettiğini aktardı.

Wosornu, donörlerin cömertliğine rağmen ilave fona çok ciddi ihtiyaç olduğunu, Yemen için insani yardım çağrısının sadece yüzde 20'sinin fonlandığını söyledi.

Yemen'de siyasi çözüm çabaları

Yemen'de siyasi çözüme varılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar kapsamında son olarak Suudi Arabistan ve Umman heyetleri 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.