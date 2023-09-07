BM Yemen Özel Temsilcisi Abu Dabi'de siyasi süreci ele aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Abu Dabi'de, Yemen'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yetkililerle toparlayıcı siyasi sürecin yeniden başlamasına ilişkin çabaları ele aldı.

Grundberg, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, BAE'de Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar, Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş ve Yemenli yetkililerle görüştüğünü duyurdu.

Yemen'de istikrar ve daimi barışa yönelik ilerleme sağlanmasının önemine işaret eden Grundberg, bunun için uluslararası ve bölgesel çabalarda elbirliğinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Şebve Valisi Avad Muhammed bin el-Vezir ve Yemenli yetkililer ile yaptığı görüşmede Grundberg, ülke çapında ateşkesin uygulanması ve çekişmeye kapsamlı ve barışçıl bir çözüm bulunması amacıyla siyasi sürecin başlatılması, Yemen'de hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik alınması gereken önlemler hakkında bir anlaşma yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Karkaş, Abu Dabi'deki görüşmede, Özel Temsilci Grundberg'e ateşkes için bir mekanizma bulunması hedefli başlayan ciddi diyalog sürecine ve Yemen krizine sürdürülebilir siyasi bir çözüm için BAE'nin destek verdiğini vurguladı.