BM, Yemen'deki Terk Edilmiş Petrol Tankerindeki Petrolü Taşımayı Hedefleyen Operasyonda Büyük Adım Attı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 2015'ten bu yana Yemen kıyısı açıklarında terk edilen "SAFER FSO" isimli tankerdeki petrolü taşımayı hedefleyen büyük ham petrol gemisi Endeavour'un sahaya ulaştığını bildirdi.

BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner'ın konuya ilişkin New York'ta düzenlediği basın toplantısına, BM Yemen Koordinatörü David Gressly de Endeavour gemisinden video konferansla bağlandı.

Steiner, bugünün, çok karmaşık bir operasyon için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

BM'nin "çok taraflılıkla" önlem alma adına büyük bir adım attığına işaret eden Steiner, büyük bir felaketi önlemek için çalışmaya devam ettiklerini, hala ilave fona ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

David Gressly ise sahaya bu sabah ulaştıklarını, operasyon üzerinde çalışmaların 2 yıldır devam ettiğini aktardı.

Gressly, operasyonun tamamlanması için birçok adım olduğunu belirterek, "Çok değişken bir siyasi ve güvenlik ortamında çalışıyoruz. Hiçbir engelle karşılaşmadan çalışacağımızı düşünmek saflık olur ama şimdiye kadar karşılaştığımız sorunları aşmayı başardık." diye konuştu.

SAFER FSO tankeri

BM, Yemen kıyısı açıklarında 2015'ten bu yana terk edilen petrol tankerindeki petrolü taşımak için çok büyük bir ham petrol gemisi satın alma konusunda anlaşma sağlamıştı.

Operasyon, 2015'ten bu yana Yemen kıyısı açıklarında terk edilmiş durumdaki "SAFER FSO" isimli tankerdeki 1,1 milyon varil civarında olduğu tahmin edilen petrolü taşımayı hedefliyor.

Yemen'in Ras Isa Limanı yakınlarına demirleyen ve bakımsız halde bırakılan petrol yüklü tankerin çürümeye devam ettiği belirtiliyor.

Petrolün, Kızıldeniz'e dökülme tehlikesi bulunmakla beraber geçen yıllara ve su akımlarına bağlı olarak "tankerden muhtemel bir sızıntının, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan Süveyş Kanalı'na kadar ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.