BM, Yemen'deki Gıda Güvensizliğiyle Mücadele İçin 18 Milyon Dolar Tahsis Etti

Birleşmiş Milletler, Yemen'de yüksek düzeyde gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan 17 milyondan fazla kişiye yardım etmek için 18 milyon ABD doları tahsis etti. Tahsis, çatışma, ekonomik şoklar ve iklim değişikliği nedeniyle artan yetersiz beslenme oranlarıyla karşı karşıya olan nüfusun yaklaşık yüzde 80'i için ayrıldı.

Yemen'in başkenti Sana'daki bir hastanede tedavi gören yetersiz beslenmiş bir çocuk, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'de yüksek düzeyde gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan 17 milyondan fazla kişiye yardım etmek için 18 milyon ABD doları tahsis etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, Merkezi Acil Müdahale Fonu (CERF) tahsisinin çatışma, ekonomik şoklar ve iklim değişikliği nedeniyle artan yetersiz beslenme oranlarıyla karşı karşıya olan nüfusun yaklaşık yüzde 80'i için ayrıldığını söyledi.

OCHA'ya göre yakın tarihli bir BM analizi, özellikle beş yaşın altındaki çocukların artan yetersiz beslenme oranlarından etkilendiğini gösterdi. Yemen'e yönelik 2023 yılı için yapılan 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısının, şimdiye kadar ancak yüzde 24'ünden biraz fazlası karşılanabildi.

OCHA, "CERF'den gelen bu tahsis, insani yardım kuruluşlarının ve ortaklarının Hacca, Hudeyde ve Taiz illerindeki insanları desteklemesine izin verecek" dedi. Bu iller, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeden etkilenen en savunmasız vilayetlerden bazıları.

2014'ün sonlarından bu yana Yemen'de, Husi grubu ile uluslararası alanda tanınan hükümet arasında yıkıcı askeri çatışma hüküm sürüyor.

İnsani krize yol açan çatışma nedeniyle ülkede yaygın biçimde açlık yaşanıyor.