BM, Yemen'de kaçırılan 5 personelin serbest bırakıldığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de terör örgütü El Kaide tarafından kaçırılan 5 personelin serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakılan personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yaklaşık bir buçuk yıl önce terör örgütü El Kaide tarafından kaçırılan 5 personelinin serbest bırakıldığını duyurdu.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde Şubat 2022'de kaçırılan 4 Yemenli ve bir yabancı personelin serbest bırakıldığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5 personelin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık bir buçuk yıl alıkonulan kişilerin, Mazin Bavezir, Bekil el-Mehdi, Muhammed el-Meliki, Halid Muhtar Şeyh ve Bangladeş uyruklu Akam Sufi olduğu bildirildi.

Serbest bırakılan 5 personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Guterres, insan kaçırmanın insanlık dışı bir suç olduğunu ve faillerinden hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly de 5 personel ile Yemen'in Mukella şehrinden Aden'e gittiğini ve sağlık durumlarının iyi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BM, Şubat 2022'de geçici başkent Aden'den Ebyen'e saha görevi için gelen 5 personelinin kaçırıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü El Kaide, 12 Haziran'da BM çalışanı Akam Sufi ve iki meslektaşının sağlık durumlarının kötüleştiğine dair şikayette bulundukları bir video yayınlamıştı.

Yemen'de çatışan taraflardan biri olan terör örgütü El Kaide, ağırlıklı olarak çöl bölgeleri ile bazı sahil kentlerinde etkinliğini sürdürüyor.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.