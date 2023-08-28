BM Yardımları Kesildi, Sığınmacılar Zor Durumda
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Birleşmiş Milletlerin (BM) sınır ötesi yardımlarının 7 haftadır yapılmamasını kınayarak, ülkenin kuzeybatısında pek çok sığınmacı kampına giden ekmeğin kesildiğini bildirdi.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Birleşmiş Milletlerin (BM) sınır ötesi yardımlarının 7 haftadır yapılmamasını kınayarak, ülkenin kuzeybatısında pek çok sığınmacı kampına giden ekmeğin kesildiğini bildirdi.
SNHR'den yapılan yazılı açıklamada, BM yardımlarının askıya alınması nedeniyle Suriye'nin kuzeybatısındaki kamplarda yaşayan sivillerin zor durumda kaldığı belirtildi.
Yardımların kesilmesinin kınandığı açıklamada, Rusya'nın 11 Temmuz'da BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yardım geçişlerinin uzatılmasını öngören tasarıyı veto etmesinin ardından Suriye'ye henüz yardım yapılamadığı anımsatıldı.
Sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin 10 Temmuz'da dolmasının ardından Suriye'nin kuzeybatısına 7 haftadır yardım yapılamıyor.
Suriye'ye yardım mekanizması
BMGK'de, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.
BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.
Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.
En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.