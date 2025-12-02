Haberler

BM: Yapay Zeka Ülkeler Arası Eşitsizliği Artırabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, yapay zekanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkı açma riski taşıdığını ve bu durumu önlemek için politika tedbirleri alınması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) yayımladığı bir raporda, yapay zekanın (AI), "gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkı açabileceği" uyarısında bulundu. BM, etkinin sınırlandırılması için politika tedbirleri alınması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, yapay zeka hakkında rapor yayımlandı.

"Bir sonraki büyük ayrışma: Yapay zeka ülkeler arasındaki eşitsizliği neden artırabilir?" başlıklı raporda, "ülkeler arasında ekonomik performans, insanların yetkinlik setleri ve yönetim sistemleri açısından olası bir ciddi farkın ortaya çıkabileceği" belirtildi.

Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan UNDP Asya Pasifik Bölge Bürosu Başekonomisti Philip Schellekens, "Son 50 yılda sağlanan yakınlaşmanın ardından, yapay zekanın ülkeler arasında eşitsizliğin arttığı yeni bir dönemin habercisi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. "Yoksul devletlerin yapay zeka konusunda geride kalması durumunda nihayetinde daha varlıklı ülkelerin de zarar göreceğini" vurgulayan Schellekens, "Eşitsizlik artmaya devam ederse, bunun güvenlik gündemi ve kayıt dışı göç gibi alanlardaki yansımaları da çok daha ürkütücü hale gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, ticaret, teknoloji ve kalkınmanın, son yıllarda devletler arasındaki farkların kapanmasına yardımcı olduğu; gelir, sağlık ve eğitim alanlarında büyük kazanımlar sağladığı belirtildi. Ancak rapora göre, bu kazanımlar şu anda azalırken, gelecekte ise tamamen bitebilir.

Kaynak: ANKA / Dünya
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Eşini öldüren adamın infazı halkın arasında yapıldı!

Eşini Öldüren Adamın İnfazı Halkın Önünde Gerçekleşti
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
BOTAŞ tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

Botaş tesisinde yangın! Patlamalar yaşandı, alarm durumuna geçildi
Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu!

Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu!
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.