BM ve KDC, Barış Gücü'nün Çekilmesine İlişkin Anlaşma İmzaladı

Birleşmiş Milletler (BM) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkedeki Barış Gücü'nün çekilmesine ilişkin anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, KDC birlikleri Barış Gücü'nün yerini alacak.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkedeki Barış Gücü'nün çekilmesine ilişkin anlaşma imzaladı.

KDC BM İstikrar Misyonu'ndan (MONUSCO) yapılan açıklamada, başkent Kinşasa'da misyon şefi Bintou Keita ve KDC Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula'nın Barış Gücü'nün ülkeden planlı şekilde ayrılmasına ilişkin anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, 3 aşamada yapılacak çekilmenin ayrıntılarına yer verilmezken, Barış Gücü'nün yerini KDC birliklerinin dolduracağı belirtildi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, eylül ayında 78. BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, barış güçlerinin aralıkta çekilmeye başlaması için çağrı yapmıştı.

Yaklaşık 16 bin personelle dünyanın en büyük BM misyonlarından olan MONUSCO'nun ülkeden çıkması için halk tarafından da defalarca gösteri yapılmıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Ülkeye son olarak Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) barış gücü göndermişti.