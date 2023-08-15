BM ve İnsani Yardım Kuruluşları Sudan'daki Çatışmaların Son Bulması İçin Harekete Geçme Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlararası Daimi Komitesi (IASC), Sudan'da devam eden çatışmaların son bulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Sudan'da 4 aydır süren iç savaşın trajediye yol açtığı ve temel insan haklarının ihlal edildiği belirtilen açıklamada, insani yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahibi Sudanlılara yardım etmeye devam ettiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlararası Daimi Komitesi (?IASC), uluslararası topluma " Sudan'da 4 aydır devam eden ve büyük bir trajediye yol açan çatışmaları bitirmek için harekete geçme" çağrısında bulundu.

İnsani yardım kuruluşlarının liderlerinin ortak imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Sudan ordusu ile hükümetin isyancı ilan ettiği paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden iç savaş nedeniyle Sudan halkının, hayatları ve ülkelerini yok eden, temel insan haklarını ihlal eden bir savaşın içinde kaldığı belirtildi.

Sudanlıların sevdiklerinin ölmesine tanık olduğu ve kadınların cinsel tacize uğradığı vurgulanan açıklamada, "Aileler, mallarının yağmalandığını ve evlerinin yakıldığını gördü. İnsanlar, sağlık hizmetlerine ve ilaca ulaşamadıkları için ölüyor. Sudan'daki çocuklar, yiyecek ve besin eksikliği nedeniyle ölüyor. Çatışmaların devam ettiği her gün Sudanlılar, değer verdikleri barıştan, hak ettikleri yaşam ve gelecekten mahrum ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası insani yardım kuruluşlarının, ihtiyaç sahibi Sudanlılara gıda, tohum, su, barınak, sağlık, beslenme, eğitim, tıbbi bakım ve koruma sağlamak için taahhüdünü sürdürdüğü hatırlatılırken, taraflara "çatışmaları bitirin" çağrısı yapıldı.

Çatışmanın taraflarına, sivilleri korumaları ve insani yardım kuruluşlarına güvenli ve sınırsız erişime izin vermeleri çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sudan'daki çatışmalarda, sivillere saldırı, insani yardım malzemelerinin yağmalanması, sağlık merkezleri ve hastaneler dahil yardım görevlileri, siviller ve altyapının hedef alınması ile insani yardımı engellemek rapor edildi. Bunlar uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamında yasaktır. Bu eylemler, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar teşkil edebilir."

"Uluslararası toplum harekete geçmeli"

Uluslararası topluma, "yardım konusunda beklemek için hiçbir mazeret yok" çağrısı yapılan açıklamada, Sudan'da 6 milyondan fazla insanın kıtlıktan bir adım uzakta olduğu ve 14 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğu, çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası toplum, bugün adım atmalı, her düzeyde müdahil olmalı, Sudan'ı yeniden rayına oturtmak ve savaşı bitirmek için harekete geçmeli." denildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.