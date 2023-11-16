BM ve insani yardım kuruluşları Gazze'deki 'güvenli bölge' düzenlemelerine katılmayacak

Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlararası Daimi Komitesi (IASC), Gazze'de tüm tarafların onayıyla oluşturulmayan 'güvenli bölge' düzenlemelerine katılmayacaklarını duyurdu. 'Güvenli bölge' etrafındaki tartışmalarla tarafların sivilleri koruma yükümlülüğünü göz ardı etmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, sivillerin tüm ihtiyaçlarının giderilmesinin önemi vurgulandı.

NEW Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlararası Daimi Komitesi (?IASC), Gazze'de tüm tarafların onayıyla oluşturulmayan "güvenli bölge" düzenlemelerine katılmayacaklarını duyurdu.

IASC'den yapılan yazılı açıklamada, mevcut durumda Gazze'de tek taraflı olarak "güvenli bölge" oluşturmaya yönelik tekliflerin sivillere zarar verme ve çok sayıda can kaybına yol açma riski taşıdığına işaret edilerek, "Doğru koşullar oluşturulmadan, yoğun çatışmaların sürdüğü yerlerde, sivilleri söz konusu bölgelerde toplamak daha fazla zarara yol açar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Tek taraflı duyurulan ve askeri güçlerin varlığıyla inşa edilen hiçbir 'güvenli bölge' güvenli değildir." vurgusu yapıldı.

"Güvenli bölge" etrafındaki tartışmalarla tarafların sivilleri koruma yükümlülüğünü göz ardı etmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, sivillerin tüm ihtiyaçlarının giderilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon sivilin yerinden edildiği belirtilirken, yaşamlarını sürdürmeleri için sivil halka temel ihtiyaçlarının sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

İnsani yardım örgütlerinin yeterli miktarda yakıta erişiminin olmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, sivillere yardım etme ve koruma konusunda kararlılık ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de hiçbir insani yardım örgütünün "güvenli bölgeye yerinden edilenlerin" gönderilmesine yönelik hazırlık yapmadığı kaydedildi.

"Güvenli bölge" için gerekli koşulların sağlanmamasının uluslararası insancıl hukuk ya da uluslararası insani hukukun ihlali anlamına gelebileceği belirtilen açıklamada, insani ateşkes çağrısı yinelendi.