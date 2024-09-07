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BM ve Beyaz Saray, Ayşenur Ezgi Eygi cinayetiyle ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti

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BM ve Beyaz Saray, Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesiyle ilgili tam kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını talep etti. İsrail hükümetinden soruşturma başlatılması istendi.

(ANKARA) - BM, Batı Şeria'da düzenlenen bir protesto sırasında öldürülen Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi cinayetiyle ilgili tam kapsamlı bir soruşturma başlatma çağrısında bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett de Washinton'un İsrail hükümetinden konuya ilişkin soruşturma başlatmasını talep ettiğini bildirdi.

Türk asıllı Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi (26), Batı Şeria'daki Nablus'un güneyinde bulunan Beyta bölgesinde, İsraillilerin yerleşimine karşı düzenlenen haftalık protestolara katıldığı esnada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri sözcüsü Stéphane Dujarric, "Koşulların tam olarak araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz" ifadeleriyle cinayete tepki gösterdi ve sivil halkın her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray olayla ilgili İsrail hükümetinden soruşturma talep etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Michigan eyaletini ziyareti sırasında Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruları yanıtladı. Biden, Eygi'nin ölümüyle ilgili olarak ekibiyle görüşme yaptığını ve detaylı bilgilerin kendisine iletilmesinin ardından bir değerlendirme yapacağını belirtti. ABD Başkanı, "Bu konuda sizin için daha fazla detay elimde olacak; ancak henüz bu bilgilere sahip değilim. Daha fazla bilgiye ihtiyacım var, ekibimle telefondaydım, elimde daha fazla bilgi olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise ABD'nin Eygi'nin ölümünden üzüntü duyduğunu ifade ederek, Eygi'nin ölümüyle ilgili bilgilerin toplanıp konuyla ilgili harekete geçileceğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Washington'ın "Bir Amerikan vatandaşının trajik ölümünden derinden rahatsızlık duyduğunu" belirtirken, olayla ilgili daha fazla bilgi almak ve soruşturma talep etmek için İsrail hükümetine ulaşıldığını aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Eygi'nin ailesine ve sevenlerine taziyelerini sunarken, Washington'un ölüm koşullarıyla ilgili acilen daha fazla bilgi topladığını ve bilgi edindikçe daha fazla şey söyleyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya

Beyaz Saray Batı Şeria Güncel İsrail Dünya

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