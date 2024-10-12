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BM Uzmanları Gazze'deki Krizi 'Soykırım' Olarak Nitelendirdi

BM Uzmanları Gazze'deki Krizi 'Soykırım' Olarak Nitelendirdi
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Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Gazze'deki insani krizin derinleştiğini belirterek mevcut durumu 'soykırım' olarak nitelendirdi. Milyonlarca insanın temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığı ve sağlık hizmetlerinin çökme noktasına geldiği ifade edildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Gazze'deki insani krizin giderek derinleştiğini belirterek mevcut durumu 'soykırım' olarak nitelendirdi. 2023'te başlayan çatışmaların ardından yaşanan insani krizin, uluslararası hukukun ihlaline yol açtığı ifade edildi.

Uzmanlar, Gazze'de milyonlarca insanın temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığını ve sağlık hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini belirtti. Açıklamada, bu durumun sadece Gazze'yi değil, bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ettiği vurgulandı.BM uzmanları, uluslararası toplumun acil önlemler alması gerektiğini ve bu krizin daha da derinleşmesini önlemek için etkili bir şekilde müdahale edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, insan hakları ihlallerinin sorumlularının hesap vermesi gerektiği ifade edildi.Uzmanlar, dünya genelindeki hükümetlere, Gazze'deki sivillerin korunması için gerekli adımları atma konusunda baskı yapmaları gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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