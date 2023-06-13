BM üyeleri, iklim değişiminin çatışma riskiyle mücadele yükümlülüğü olduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinden bazıları, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iklim değişiminin beraberinde getirdiği çatışma riskiyle mücadele yükümlülüğü olduğunu belirterek, BMGK'ye çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinden bazıları, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iklim değişiminin beraberinde getirdiği çatışma riskiyle mücadele yükümlülüğü olduğunu belirterek, BMGK'ye çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arnavutluk, Gana, Malta, Mozambik ve İsviçre'den temsilciler bir araya gelerek New York'taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu.

Burada konuşan BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Almheiri, "İklim değişimi, barış ve güvenlik arasındaki bağlantılar inkar edilemez." dedi.

Kıt kaynaklar, değişen tarım düzenlemeleri, temel altyapıların yıkılması ve insanların yerlerinden edilmesi gibi faktörlerin çatışma ve şiddeti tetiklediğine dikkati çeken Almheiri, iklim değişiminin insan hayatını, geçim kaynaklarını ve ekosistemleri etkileyeceğini kaydetti.

Almheiri, böylelikle bölgesel ve küresel istikrarın da etkileneceğine işaret ederek, tek bir ülke ya da örgütün bunun üstesinden gelmesinin mümkün olmadığını söyledi ve "Çok taraflı sistemin tüm yetkilerini kullanarak her duruma uygun bir çözüm üretmesi gerekiyor." diye konuştu.

"BMGK iklim değişiminin tetikleyeceği çatışma risklerini yönetmeli"

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Livia Leu ise, "BM Güvenlik Konseyi sorumluluğunu yerine getirerek iklim değişiminin tetikleyeceği çatışma risklerine karşı hazırlık yapmalı ve söz konusu riskleri yönetmeli." dedi.

Bunun için önce veri toplanması ve analiz yapılması gerektiğini ifade eden Leu, BM'nin özellikle iklim değişiminin BM barış operasyonlarını nasıl etkileyeceğini araştırması gerektiğini kaydetti.