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BM, UNRWA'nın Yerine Alternatif Olmadığını Duyurdu

BM, UNRWA'nın Yerine Alternatif Olmadığını Duyurdu
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Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın kritik insani yardım çalışmalarındaki rolünü vurgulayarak, başka bir kuruluşun onun yerine geçemeyeceğini açıkladı. UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulmasının milyonlarca Filistinli mülteci için ciddi bir insani krize neden olabileceği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler, UNRWA'nın yerine hiç kimsenin geçirilemeyeceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından yayımlanan bildiride, UNRWA'nın Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki acil insani yardım çalışmalarında kritik rol oynadığı, hiç kimsenin UNRWA'nın yerine geçirilemeyeceği belirtildi.

Bildiride, UNRWA'nın çalışmalarına zarar verilmemesi uyarısında bulunulurken, UNRWA'nın çalışmalarının durdurulması durumunda milyonlarca Filistinli mültecinin ciddi insani krizle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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