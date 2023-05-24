BM: Ukrayna-Rusya savaşında 8 bin 895 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat 2022-21 Mayıs 2023 arasında, Ukrayna-Rusya savaşında 8 bin 895 sivilin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat 2022-21 Mayıs 2023 arasında, Ukrayna- Rusya savaşında 8 bin 895 sivilin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı saldırısının başladığı 24 Şubat 2022'den 21 Mayıs 2023'e kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ülkede 8 bin 895 sivilin öldüğünü ve 15 bin 117 sivilin de yaralandığını kaydetmiştir" denildi.

Bu tarihler arasında 466 kişi yaralandı. Yaralılar arasında ise 182 erkek, 116 kadın, 15 erkek çocuğu, 7 kız çocuğu ve 146 cinsiyeti belirlenemeyen yetişkin bulunuyor.