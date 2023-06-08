BM, Ukrayna'daki sel felaketinde insani yardım müdahalesi için Herson'a gitti

Ukrayna'daki sel felaketinde etkilenen bölgelerde insani yardım müdahalesi için BM kuruluşları Herson'a gitti. Selin neden olduğu su baskınları yüzünden yüz binlerce kişinin içme suyu kaynağı tehlikede. BM ve insani yardım ortakları, tahliye edilen insanlara hijyen malzemeleri ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'daki çeşitli Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının temsilcileri, Kahovka hidroelektrik santrali barajının yıkılmasının etkilerini değerlendirmek ve insani yardım müdahalesini koordine etmek üzere Herson'a gitti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Çarşamba günü yaptığı açıklamada BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve beş BM kuruluşu ile bazı sivil toplum örgütlerinin durum değerlendirmesi yapmak üzere sahada bulunduğunu söyledi.

Dujarric, "Su seviyeleri artmaya devam ettiği, daha fazla köy ve kenti su bastığı için afetin önümüzdeki günlerde ağırlaşacağını söylüyorlar. Bu durum insanların temel hizmetlere erişimini etkileyecek ve sağlık risklerini ciddi oradan artıracaktır" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verdiği bilgilere göre Salı günü yaklaşık 1.500 kişi su altında kalan evlerini terk ederken, Çarşamba günü yeni tahliyeler gerçekleşti. Sözcü, bu kişilerin çoğunun evlerine yakın olan Mikolayiv kentinde kaldığını söyledi.

Günlük basın toplantısında suya erişimin ana endişe kaynağı olduğunu belirten Dujarric, yüz binlerce kişinin içme suyunun baraj rezervuarından karşılandığını ve barajda su seviyelerinin hızla düştüğünü kaydetti. Sözcü, selin ayrıca su kaynaklarının kirlenmesine yol açarak sağlık risklerini artırdığını belirtti.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün, barajın yıkılmasıyla binlerce hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı ve yeni ekilmiş ürünler zarar gördüğü için gıda güvenliğinin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunduğunu kaydeden sözcü, barajın yıkılmasının Dnipro, Herson ve Zaporijya bölgelerindeki sulama sistemini tahrip ettiğinin yetkililer tarafından açıklandığını belirtti.

Müdahale çalışmalarına da değinen sözcü, BM ve insani yardım ortaklarının etkilenen topluluklara acil ihtiyaç duydukları yardımları sağlamak üzere durmaksızın çalıştığını kaydetti. Dujarric, Salı günü BM ve insani yardım ortaklarının Herson'da beş belediyede ve Mikolayiv kentinde yaklaşık 12.000 şişe su, çocuklara yönelik temel ihtiyaç malzemeleri içeren 1.700'den fazla paket ve 10.000 su arıtma tableti dağıttığını dile getirdi.

Sözcü, insani yardım örgütlerinin tahliye konusunda yetkililere destek verdiğini ve Herson'dan gelen insanların geçiş merkezlerine yerleştirilmesinde koordinasyona yardımcı olduğunu söyledi. Dujarric, insani yardım örgütlerinin Mikolayiv ve Odesa'da bulunan tahliye edilmiş kişilere hijyen malzemeleri ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdığını dile getirdi.

Devam eden müdahale çalışmaları kapsamında nakit, psikososyal destek ve sağlık desteği ile Herson tren istasyonundaki çocuklara yönelik eğlence faaliyetlerinin de yürütüldüğünü kaydeden sözcü, önümüzdeki günlerde çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.