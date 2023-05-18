BM, Türkiye ve Suriye'ye Deprem Yardımlarını Sürdürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Şubat ayındaki depremlerin üzerinden 100 gün geçmesine karşın BM'nin iki ülkede acil insan yardım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Şubat ayındaki depremlerin üzerinden 100 gün geçmesine karşın BM'nin iki ülkede acil insan yardım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini söyledi.

Dujarric, BM ve insani yardım ortaklarının, Suriye'de 2 milyondan fazla sıcak yemek dağıttığını ve milyonlarca kişiye hazır gıda ve başka şekillerde gıda ve nakit yardımı yapıldığını söyledi.

Sözcü, günlük basın toplantısında, "Ülke içinde yerlerinden olmuş kişilerin kaldığı merkez ve bölgeler de dahil olmak üzere güvenli içme suyu, hijyen ve sanitasyon hizmetlerine erişimi sağlamak üzere çalışmalar yürüttük" dedi.

Depremlerin ardından BM yardımlarını taşıyan 2.200'ün üzerinde kamyonun Türkiye'den Suriye'ye geçtiğini belirten sözcü, BM'nin mevcut üç sınır kapısını kullanarak neredeyse günlük bazda erzak göndermeye devam ettiğini belirtti. Dujarric, "14 Şubat'tan bu yana yaklaşık 100 adet kuruluşlar arası sınır ötesi misyonunu tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Sözcü, Suriye'deki deprem müdahale çalışmalarına yönelik üç aylık acil durum fon çağrısının tamamen karşılandığını ve şu ana kadar yüzde 8'in altında fon desteği bulan Suriye'ye yönelik yıllık insani yardım müdahale planı kapsamında birçok yardım faaliyetinin devam ettiğini kaydetti.

Dujarric, yaklaşık 3 milyon kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını ve yarım milyondan fazla binanın ciddi hasar aldığı Türkiye'deki insani yardım ihtiyaçlarının yüksek düzeyde seyrettiğini dile getirdi.

Sözcü, BM ve insani yardım ortaklarının hükümet önderliğinde yürütülen çalışmalara destek vererek 1,4 milyonu çocuk olan 4 milyondan fazla kişiye insani yardım ulaştırdığını söyledi.

Dujarric, Türkiye'ye yönelik üç aylık acil durum fon çağrısına 353 milyon ABD dolarının üzerinde karşılık geldiğini belirtti.

Sözcü, "Önümüzdeki günlerde bizler ve ortaklarımız, ihtiyaç duyulan acil yardımlara götürmek üzere hükümetin çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.