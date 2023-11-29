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BM Türkiye Mukim Koordinatörü olarak Nijeryalı Babatunde A. Ahonsi atandı

29 Kasım 2023 23:25 Son Güncelleme: 23:26 Abone Ol

Birleşmiş Milletler (BM), Nijeryalı Babatunde A. Ahonsi'yi BM Türkiye Mukim Koordinatörü olarak atadı. Ahonsi, uluslararası kalkınma alanında 26 yıllık deneyime sahip bir diplomat olarak görev yapmıştır.