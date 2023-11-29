BM Türkiye Mukim Koordinatörü olarak Nijeryalı Babatunde A. Ahonsi atandı
Birleşmiş Milletler (BM), Nijeryalı Babatunde A. Ahonsi'yi BM Türkiye Mukim Koordinatörü olarak atadı. Ahonsi, uluslararası kalkınma alanında 26 yıllık deneyime sahip bir diplomat olarak görev yapmıştır.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'in (BM), Nijeryalı Babatunde A. Ahonsi'yi BM Türkiye Mukim Koordinatörü olarak atadığı bildirildi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Dujarric, "Nijeryalı Sayın Babatunde A. Ahonsi, Sierra Leone Mukim Koordinatörlüğü görevini tamamladıktan sonra BM Türkiye Mukim Koordinatörü olarak yeni görevine başlayacak." dedi.
BM'nin internet sayfasında da, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ev sahibi hükümetin (Türkiye'nin) onayıyla Nijeryalı Sayın Babatunde A. Ahonsi'yi BM Türkiye Mukim Koordinatörü olarak atadı." ifadesi kullanıldı.
Ahonsi'nin, BM bünyesinde ve dışında uluslararası kalkınma alanında "26 yıllık deneyime sahip olduğu" belirtildi.
Nijerya'dan önce Çin'de aynı görevi 3 yıl devam ettiren tecrübeli diplomat, Moğolistan ve Gana ülkelerinde de BM adına üst düzey görevlerde bulundu.
Lisans eğitimini Nijerya'daki Lagos Üniversitesinde Sosyoloji alanında onur derecesiyle tamamlayan Ahonsi, Londra Üniversitelerinde nüfus çalışmaları ve siyaset bilimi üzerine iki ayrı doktora çalışması tamamladı.