BM, Tunus ve Libya sınırında mahsur kalan düzensiz göçmenler için acil çözüm çağrısı yaptı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Tunus ve Libya sınırında mahsur kalan düzensiz göçmenlerin güvenliği ve sağlığı konusunda endişe duyduklarını belirterek acil çözüm çağrısında bulundu. Mahsur kalan göçmenler arasında hamile kadınlar ve çocuklar da bulunuyor ve onlar çölde mahsur kalmış durumda. Açıklamada, bu koşullarda öncelik hayat kurtarmak olmalı ve mahsur kalanlar güvenli bir yere getirilmelidir denildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Tunus ve Libya sınırında mahsur kalan düzensiz göçmenler için acil çözüm çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan ortak açıklamada, Tunus'a gönderilmelerinin ardından zor koşullarda mahsur kalan yüzlerce düzensiz göçmen, mülteci ve sığınmacının güvenliği ve sağlığı konusunda derin endişe duyulduğu belirtildi.

Bu kişilerin Tunus'un Libya ve Cezayir sınırlarına yakın, uzak ve ıssız bölgelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, diğer düzensiz göçmenlerin ise Libya ve Cezayir'e itildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Mahsur kalanlar arasında hamile kadınlar ve çocuklar da var. Onlar çölde mahsur kalmış durumdalar. Aşırı sıcaklarla karşı karşıyalar ve barınak, yiyecek ile suya erişimleri yok." ifadeleri yer aldı.

Bu düzensiz göçmenler için acil çözüm ile insani yardımlara ihtiyaç olduğuna yönelik çağrı yapılan açıklamada, "Trajik bir şekilde grup arasında şimdiden can kaybına dair raporlar var. Bu trajedinin sona ermesi gerekiyor. Bu koşullarda öncelik hayat kurtarmak olmalı ve mahsur kalanlar güvenli bir yere getirilmelidir." denildi.

Tunus ve Libya Kızılayının sınır bölgelerindeki yüzlerce kişiye insani yardım ulaştırma çalışmalarının takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili tüm ülkelere düzensiz göçmenler, mülteci ve sığınmacılara karşı uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Tunus'taki düzensiz göçmen sorunu

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinde 3 Temmuz'da düzensiz göçmenler ile bölge halkı arasında çıkan olaylarda 1 Tunuslu hayatını kaybetmiş, onlarca düzensiz göçmen tutuklanmıştı.

Tunus'tan çıkış yaparak Libya'ya girmek isteyen göçmenler, iki ülke arasındaki bölgede mahsur kalmıştı.

Libya Kızılayı, iki ülke sınırındaki göçmenlerin zor şartlar altında kaldığını duyurmuş ve insan hakları kuruluşlarına yardım için işbirliği yapma çağrısında bulunmuştu.

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, ülkesinin düzensiz göçmenler için geçiş veya yerleşim yeri olmayacağını, göçmenlerin Tunus'ta kamplara yerleştirilmeyeceğini söyledi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.