BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli

Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 84 göçmenle ilgili, 'Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli.' açıklamasında bulundu. Yunanistan'ın Türk kara sularına göçmenleri itmesinin uluslararası hukuku ihlal edip etmediğinin sorulması üzerine BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuyla aslen Cenevre ofisinin ilgilendiğini söyledi. Haq, 'Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli. Göçmenlerin onuru ve güvenliğini sağlamalı.' diye konuştu.