BM Temsilcisi: Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırması eleştiriliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı tek taraflı sonlandırmasını eleştirerek, 'Gıda bir silah değildir.' dedi. Woodward, Rusya'nın tahıl anlaşmasının işe yaramadığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı tek taraflı sonlandırmasını eleştirerek, "Gıda bir silah değildir." dedi.

Woodward, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararının etkilerinin ele alınacağı oturum öncesinde bir mesaj paylaştı.

Rusya'nın tek taraflı adımına değinen Woodward, Rusya'nın tahıl anlaşmasının işe yaramadığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.

Woodward, anlaşma kapsamında 33 milyon ton tahılın ihraç edildiğini anımsatarak, bunların bir kısmının kıtlıkla mücadele eden ülkelere aktarıldığını ifade etti.

"Rusya'nın anlaşmayı sabote etmesi bu insanları açlığa maruz bırakıyor." değerlendirmesinde bulunan Woodward, Rusya'nın Ukrayna'daki tahılla dolu limanları hedef almasının da Moskova'nın "küresel açlığı" ne kadar umursamadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Woodward, "Rusya'ya anlaşmaya geri dönme çağrısında bulunuyoruz. Gıda bir silah değildir. BM, Türkiye ve Ukrayna hazırda bekliyor." ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoru anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararı "derin üzüntüyle" karşıladığını belirterek, Rusya'nın bugün aldığı karar, muhtaç olan tüm kişilere bir darbe vuracaktır." açıklamasında bulunmuştu.