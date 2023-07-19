BM Suriye Yardım Mekanizması Uzatılamadı, Rusya Veto Kullandı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye yardım mekanizmasının 9 ay daha uzatılmasına karşı Rusya'nın veto kullanması üzerine mekanizma uzatılamadı. Birçok ülke mekanizmanın Suriye'nin kuzeybatısındaki insanlar için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

BİRLEŞMİŞ Rusya, 11 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) Suriye yardım mekanizmasının 9 ay daha uzatılmasına karşı aldığı veto kararını savunurken, birçok üye ülke mekanizmanın Suriye'nin kuzeybatısındaki insanlar için "hayati" öneme sahip olduğunu ifade etti.

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda Rusya'nın Suriye yardım mekanizmasına vetosu görüşüldü.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Suriye yönetiminin Cilvegözü Sınır Kapısı'nı insani yardımlar için 6 aylığına açmayı kabul ettiğini anımsatarak, "Bu hepimiz için büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 11 Temmuz'da düzenlenen karar oylamasında "Batılı karşıtların" Moskova'yı vetoya zorladığını savunan Polyanskiy, söz konusu karar tasarısında Suriye'nin taleplerine yer verilmediğini kaydetti.

Polyanskiy, Rusya'nın hem kendi hem de müttefiklerinin çıkarları için veto hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Yoksa Güvenlik Konseyi NATO'ya dönüşecek." ifadelerini kullandı.

"Acilen tekrar hayata geçirilmeli"

Avrupa Birliği (AB) üyeleri adına konuşan AB BM Daimi Temsilci Yardımcısı Silvio Gonzato ise Suriye yönetiminin teklifinin kısa vadeli olduğunu ve insani yardım örgütleri için öngörülebilir bir sistem sunmadığını söyledi.

BM'nin Suriye yardım mekanizmasının tekrar acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Gonzato, "AB, Suriye'de tüm ihtiyacı olanlara insani yardım sağlamaya devam edecektir." dedi.

"Suriye'nin önerisi reddedilmeli"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis ise BMGK üyelerinin büyük çoğunluğunun mekanizmanın 12 ay daha uzatılmasını desteklediğini anımsattı.

"Sadece Rusya buna engel teşkil etti" diyen DeLaurentis, BM'nin en kapsamlı ve etkili operasyonunun halihazırda "dondurulduğunu" kaydetti.

DeLaurentis, "Rusya'nın vetosu esasen ölüm kalım meselesi. Korkunç acılar yaşayan Suriye halkına bir darbe daha vuruldu." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye yönetiminin önerisinin "kabul edilemez" olduğuna işaret eden DeLaurentis, "Rejimin BM'nin insani yardımlarını kısıtlama çabalarının kabul edilmesi çok ciddi sonuçlara yol açabilir ve reddedilmelidir." vurgusunu yaptı.

Suriye yardım mekanizması

BMGK'de Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

Mekanizmanın 9 ay süreyle uzatılmasını öngören tasarı Rusya tarafından veto edilmişti.

Suriye yönetimi, BM'ye bir mektup göndererek Cilvegözü Sınır Kapısı'nın insani yardım için 6 aylığına "bazı koşullar" karşılığında açacağını duyurmuştu.

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.