BM Suriye Özel Temsilcisi, Yaptırımların Kaldırılmasını Takip Edecek

BM Suriye Özel Temsilcisi, Yaptırımların Kaldırılmasını Takip Edecek
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BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'deki yapısal zorluklara dikkat çekerek, ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecini yakından izleyeceklerini ifade etti. Pedersen, bölge ülkelerine destekleri için teşekkür etti ve uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecini yakından izleyeceklerini belirterek, ülkenin önemli yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Orta Doğu ve Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'nin başkenti Şam'dan video konferans yoluyla katıldı. ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin geçen hafta Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklamasının ülkede sevinçle karşılandığını kaydeden Pedersen, "Yaptırımların kaldırılması yönündeki adımları yakından takip edecek ve destekleyeceğiz" dedi.

Pedersen, bölge ülkelerine, özellikle Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar'a, Suriye halkına verdikleri destek için teşekkür ederek, "Bunlar tarihi gelişmelerdir. Suriye konusunda somut uluslararası iş birliği için gerçek olasılıkları göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki mevcut zorlukların altını çizen Pedersen, "Şunu biliyoruz ki Suriye, 10 yıldan fazla süren savaş ile çatışmanın ve bir dizi başka istikrarsızlaştırıcı faktörün harap ettiği bir ekonomiyle önemli yapısal zorluklarla karşı karşıya" diye konuştu.

Pedersen, Suriye'nin karşı karşıya olduğu zorlukların çok büyük olduğunu aktararak, "Daha derin parçalanmanın gerçek tehlikeleri henüz aşılmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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