BM Suriye Özel Temsilcisi: Sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması önemli

BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'ye sınır ötesi yardımın sürmesi için BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılmasının önemli olduğunu bildirdi. Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Suriye'deki insani durumun ele alındığı oturumda, üye ülkeleri bilgilendirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'ye sınır ötesi yardımın sürmesi için BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılmasının önemli olduğunu bildirdi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Suriye'deki insani durumun ele alındığı oturumda, üye ülkeleri bilgilendirdi.

Son görüşmelerinde temel odak noktalarından birinin, Suriyeli mülteciler ve yerinden edinmiş kişilerin geri dönüşünün olduğuna dikkati çeken Pedersen, "Mültecilerin güvenli, onurlu ve gönüllü dönüşlerinin sağlanması ilkesini desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

"Suriyeli mülteciler ana vatanlarına dönmeyi ümit ediyor"

Pedersen, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır'daki Suriyeli mültecilerle geçen hafta yaptığı anketin sonucuna değinerek, "Suriyeli mültecilerin çoğu bir gün ana vatanlarına dönmeyi ümit ediyor. Büyük bir kısım da önümüzdeki 5 yılda dönmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mültecilerin ülkelerine dönmelerine engel teşkil eden 2 temel hususu, geçim kaynağı eksikliği ve güvenlik sorunu olarak sıraladıklarını aktaran Pedersen, güven ortamının tekrar inşa edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Pedersen, "BM Genel Sekreteri'nin BMGK'nin Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresini 12 ay daha uzatma çağrısını sizlere hatırlatmak istiyorum." diyerek, bu mekanizmanın yardım ulaştırmak için önem taşıdığını kaydetti.

"Suriye toplumunun yüzde 70'i insani yardıma muhtaç"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Operasyonlar Direktörü Ghada Eltahir Mudawi, Suriye toplumunun yaklaşık yüzde 70'inin insani yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin Suriye'deki durumu iyice kötüleştirdiğine dikkati çeken Mudawi, 330 bin kişinin yerinden edildiğini ve binlerce insanın temel hizmetlerden yoksun olduğunu aktardı.

Mudawi, BMGK'nin sınır ötesi yardım mekanizmasının süresini uzatmasının önemine işaret ederek, "Bu milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi. BM, uzatma için uygun koşulları oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor." dedi.