BM, Suriye'nin kuzeybatısına sınır ötesi yardım misyonunu sürdürüyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, Şubat ayında Suriye ve Türkiye'yi vuran depremlerin ardından Suriye'nin kuzeybatısına yapılan yardım misyonunun devam ettiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Şubat ayında Suriye ve Türkiye'yi vuran depremlerin ardından 14 Şubat'ta İdlib'e yapılan ilk kurumlar arası ziyaretten bu yana BM tarafından Suriye'nin kuzeybatısına 200 sınır ötesi yardım misyonu gerçekleştirildiğini söyledi.

Dujarric Salı günü yaptığı açıklamada, Pazar günü Bab es-Selam'dan geçen misyon sırasında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) personelinin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ve Azez'deki sağlık tesislerine ve DSÖ depolarına gözlem ziyaretleri gerçekleştirdiğini ve yerel ortaklarıyla bir araya geldiğini aktardı.

Dujarric, "Biz ve insani yardım ortaklarımız Bab es-Selam ve El-Rai sınır kapıları üzerinden acil ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden temin edilen barınma malzemelerini taşıyan 17 kamyon bugün Bab es-Selam üzerinden kuzeybatıya geçti" ifadelerini kullandı.

Türkiye sınırındaki Bab es-Selam ve El-Rai sınır kapıları, Şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından ilk etapta üç aylık bir süreyle açılmıştı. Bu kapılardan geçiş izinleri o tarihten bu yana birkaç kez yenilendi.

Dujarric, Güvenlik Konseyi'nin Temmuz ayında Babül Hava sınır kapısının kullanımı için izinleri yenilememesi nedeniyle BM'nin, Suriye'nin kuzeybatısına sınır ötesi yardım sevkiyatında ana güzergahı olan bu sınır kapısını henüz kullanmaya başlamadığını belirtti.

Suriye hükümeti o tarihten bu yana Türkiye sınırında yer alan Babül Hava üzerinden yardım ulaştırılmasına izin vermeyi teklif etmiş ve 7 Ağustos'ta bu geçişin altı ay boyunca kullanılmaya devam etmesi konusunda Birleşmiş Milletler ile mutabakata varmıştı.

Dujarric, "Anlaşmanın nasıl hayata geçirileceğine dair operasyonel detaylar üzerinde halihazırda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.