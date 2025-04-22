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BM: Suriye'de İnsani Kriz Devam Ediyor

BM: Suriye'de İnsani Kriz Devam Ediyor
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Birleşmiş Milletler, Suriye'deki insani krizin süregeldiğini ve yardımlara yönelik fon eksikliğinin alarm verici düzeyde olduğunu bildirdi. Ülkedeki 16 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler, Suriye'de insani krizin devam ettiğini belirterek, insani yardımlara yönelik fon eksikliğinin alarm verici düzeyde olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden, Suriye'de insani krizin devam ettiğini vurgulayarak ülkeye yatırım yapılması ve insanların güvenli şekilde geri dönüşünün desteklenmesi gerektiğini söyledi. New York'taki BM Genel Merkezi'nde konuşan Carden, "Bugün umut ve fırsatlarla dolu yeni bir Suriye'miz var" sözlerinin ardından ülkede çatışmalar azalsa da 16 milyon kişinin hala yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Suriyelilere destek için haziran sonuna kadar 2 milyar dolar gerektiğini ancak şu ana kadar yalnızca 179 milyon dolar toplanabildiğini aktaran Carden, "Ülke, halkı için daha bağımsız bir gelecek şekillendirmeye ve güvenli, onurlu dönüşleri desteklemeye yardımcı olmak amacıyla önemli bir geçiş aşamasında olduğundan, Suriye'ye yatırım yapmanın zamanı geldi" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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