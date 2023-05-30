BM, Sudan Temsilcisi Perthes'i Desteklemeye Devam Ediyor

BM, Sudan hükümetinin Volker Perthes'in ülkeye dönüşüne izin vermeyeceğine ilişkin açıklamalar hakkında konuştu. BM Sözcüsü, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Perthes'i ve misyonun çalışmalarını güçlü şekilde desteklediğini belirtti. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes'e alternatif bir aday göstermesini istemişti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Sudan Temsilcisi Volker Perthes'i desteklemeye devam ettiğini belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Sudan hükümetinin, Perthes'in ülkeye dönüşüne izin vermeyeceğine ilişkin açıklamalar hakkında konuştu.

Açıklamaları takip ettiklerini belirten Dujarric, "Size neler olabileceğini açık bir şekilde söyleyemem. Şunu söyleyebilirim ki; Genel Sekreter, Volker Perthes'i ve misyonun çalışmalarını güçlü şekilde destekliyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, Perthes'in aynı zamanda BM Güvenlik Konseyinden aldığı yetkiyle görevini yerine getirdiğine, bu yetkiye saygı duyulması gerektiğine işaret etti.

Orgeneral Burhan'ın Guterres'e mektubu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes'e alternatif bir aday göstermesini istemişti.

Burhan, Perthes'in kendilerine sunduğu raporlarda, askeri ile sivil gruplar arasında 5 Aralık 2022'de imzalanan çerçeve anlaşma üzerinde fikir birliği olduğunu savunarak yanlış bilgilendirme yaptığını ve bu iddiaların gerçeklerle açıkça çeliştiğini ileri sürmüştü.

Perthes'in varlığının, BM'ye yönelik izlenim üzerinde olumsuz etki yaptığını öne süren Burhan, Perthes'in misyonun başında olduğu zamanın uzamasının, UNITAMS'ın geçiş sürecinin başarılı şekilde geçmesine katkıda bulunmadığının göstergesi olduğunu ifade etmişti.

Burhan, mektubunda, "BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Perthes'e bir alternatif aday göstermesini istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Guterres, mektup karşısında şoke oldu

BM Genel Sekreteri Sözcülüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guterres'in, Burhan'dan aldığı mektup karşısında şoke olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, Guterres'in, BM Sudan Temsilcisi Perthes'in çalışmalarından gurur duyduğu ve ona duyduğu tam güveni yeniden teyit ettiği vurgulanmıştı.