BM Sudan'daki yardım misyonuna tam destek verdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM'nin Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonuna (UNITAMS) tam destek verirken uluslararası topluma, Sudan ve komşu ülkelere yardım etmeleri çağrısında bulundu.

BMGK, Sudan ve Güney Sudan hakkında düzenlediği oturum sırasında yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, taraflara acilen çatışmaya son vermesi, insani yardım ulaşımını kolaylaştırması ve kalıcı barış anlaşması imzalaması çağrısına yer verilirken UNITAMS'a "tam destek" verildi ve devamı için irtibatın sürmesi talep edildi.

Uluslararası koordinasyon ve devamlı işbirliğinin önemine vurgu yapılan açıklamada, 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi"nin imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek taraflara yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Sudan'daki çatışmanın komşu ülkeler üzerindeki etkisi hakkında endişe duyulduğunun altı çizilirken BM üye ülkeleri, uluslararası ve bölgesel örgütlerin Sudan ve komşu ülkelerin insani yardım ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermesi için katkı sağlaması istendi.

Konsey üyelerin aynı zamanda UNITAMS'ın yetkisinin 6 ay daha uzatılıp uzatılmamasına ilişkin bir oylama yapması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 1 Haziran'da düzenlenen BMGK oturumunun ardından yaptığı açıklamada, UNITAMS'ın akıbetine Konsey'in karar vereceğini söylemiş, "Ben kendi sorumluluk alanım uyarınca Konsey'e, BM UNITAMS Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volken Perthes'e güvenimin tam olduğunu tekrar bildirdim." açıklamasında bulunmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegrasyonunu istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

DSÖ, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin öldüğünü, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.