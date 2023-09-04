BM, Sudan'daki Sığınmacı Sayısının 1,8 Milyona Ulaşmasını Öngörüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da devam eden çatışmalardan kaçarak komşu ülkelere sığınan kişi sayısının yıl sonuna kadar 1,8 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü bildirirken, bu sığınmacıların ihtiyaçları için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da devam eden çatışmalardan kaçarak komşu ülkelere sığınan kişi sayısının yıl sonuna kadar 1,8 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü bildirirken, bu sığınmacıların ihtiyaçları için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki iç savaştan kaçan ve komşu ülkelere sığınan kişi sayısının yıl sonuna kadar 1,8 milyon kişiyi bulacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilere temel yardım ve koruma sağlamak için 1 milyar dolarla ihtiyaç duyulduğu belirtildi ve uluslararası topluma destek çağrısı yapıldı.

Sudan'daki krize yanıt vermek için mayısta tahmin edilenden iki kat daha fazla finansmana ihtiyaç olduğu kaydedilen açıklamada, bu tabloda yerinden edilmelerin ve ihtiyaçların artmasının etkili olduğu ifade edildi.

1 milyondan fazla kişinin Sudan'dan kaçtığı belirtilen açıklamada, bu insanları Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mısır, Etiyopya ve Güney Sudan gibi komşu ülkelerin kabul ettiği kaydedildi.

Sudan'daki krizden önce de bu ülkelerin yüzbinlerce yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Kritik ihtiyaçlar arasında su, yiyecek, barınak, sağlık hizmetleri, nakit yardımı, temel yardım malzemeleri ve koruma hizmetleri bulunuyor. Özellikle yeni gelenlerin sağlık durumu giderek daha endişe verici hale geliyor ve acil müdahale gerektiriyor. Mültecileri kabul eden ülkelerde yüksek yetersiz beslenme oranları, kolera ve kızamık gibi salgınlar ile buna bağlı ölümler yaşanıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMMYK'nın Sudan'daki bölgesel mülteci durumundan sorumlu direktörü Dian Balde, bu krizin acil insani yardım talebini tetiklediğini ifade ederken, uzak sınır bölgelerine gidenlerin yetersiz hizmet ve zayıf altyapı nedeniyle çaresiz kaldığını belirtti.

Bölge ülkelerinin yaşadığı sorunlara rağmen olağanüstü cömertlik ve misafirperverlik gösterdiğini vurgulayan Balde, "Uluslararası toplumun ev sahibi hükümetler ve topluluklarla dayanışma içinde olması, insani yardım operasyonlarına sürekli olarak yetersiz fon sağlanmasıyla ilgili sorunu ele alması gerekiyor. Bu, fazlasıyla ihtiyaç duyulan barışa kadar ihtiyaç sahibi bireyleri ve toplulukları desteklemek adına çok önemli." ifadelerini kullandı.

BM'nin Sudan'da 2023 yılı için insani müdahale planı ile bölgesel mülteci müdahale planını mayısta duyurduğu hatırlatılan açıklamada, bu plan haziran ve ağustosta ülkedeki insani durumun kötüye gitmesinden dolayı revize edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "İhtiyaçlar katlanarak artarken, bağışçı kaynakları buna karşılık veremedi. Şu anda artan gereksinimlerin yalnızca yüzde 19'u karşılanmış durumda." ifadeleri yer aldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

5. ayına giren, Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda, çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi.