BM, Sudan'daki saldırılardan endişe duyuyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Sudan'ın Darfur bölgesindeki Masalit kabilesine yönelik saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi. Saldırılarda yüzlerce sivil öldürüldü ve cinsel istismara uğrayan kız çocuklar olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesindeki Masalit kabilesine yönelik saldırılarından "son derece endişe duyulduğunu" bildirdi.

Sözcü Laurence tarafından yapılan açıklamada, "HDK ve destekçilerinin kasımın başlarında Ardamata kasabasında yüzlerce etnik Masalit sivili öldürdüğü ve Batı Darfur'da birkaç ay içinde Arap olmayan Masalit sivillere yönelik etnik motivasyonlu bir toplu saldırı daha gerçekleştirdiği yönündeki haberler bizi son derece endişelendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öldürülenlerin çoğunun Masalit kabilesinden genç erkekler ve Sudanlı askerlerin akrabaları olduğunu aktaran Laurence, sadece 5 Kasım'da, 66 erkeğin infaz edildiğini kaydederek, tutuklanıp gözaltı kamplarına götürülen yüzlerce kişinin akıbetleri ve nerede tutulduklarının bilinmediğine işaret etti.

Bölgedeki, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampta ve bazı sivil yerleşim yerlerinde kız çocukların cinsel istismara maruz kaldığını bildiren Laurence, Ardamata ve Dorti'deki 2 kamp ve çoğunlukla Masalit nüfusun yaşadığı yerlerde yağmalama, işkence ve infaz suçlarının tespit edildiğini aktardı.

Laurence, Ardamata'daki saldırının HDK'nin Masalit sivillerine yönelik gerçekleştirdiği raporlanan 2. toplu saldırı olduğuna değinerek, bu tür saldırıların uluslararası hukuk kapsamında suç teşkil edebileceğini kaydetti.

Sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve sorumluların kapsamlı, bağımsız ve tarafsız soruşturmaların ardından adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirten Laurence, çatışmanın tüm taraflarına "sivillerin ve sivil altyapının korunmasını sağlamaya yönelik uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine saygı göstermeleri gerektiğini" hatırlattı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da, HDK'nin Darfur bölgesindeki saldırılarında 4 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıklamış, uluslararası topluma HDK'nin izlediği "etnik temizlik politikası"na karşı daha sert adımlar atması, silah ve paralı askerlerle destek veren tarafları bunu durdurmaya zorlaması çağrısında bulunmuştu.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayını geride bırakan iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.