Haberler

BM, Sudan'daki Hak İhlalleri İçin Bağımsız Soruşturma Heyeti Oluşturdu

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Sudan'ın El-Faşir kentindeki hak ihlalleri için bağımsız bir soruşturma heyeti kurdu. Heyet, fail ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla görevlendirildi. BM, uluslararası hukukun ihlali iddialarının acilen incelenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Sudan'ın El-Faşir kentinde yaşanan ağır hak ihlallerine ilişkin bağımsız bir BM soruşturma heyeti (fact-finding mission) oluşturulmasına karar verdi. Heyet, "faili mümkün olan en net biçimde tespit etme ve sorumluları adalet önüne çıkarmak" ile görevlendirildi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'de gerçekleştirdiği özel oturumda kabul edilen kararda, Sudan'daki tüm tarafların uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki güçlü iddiaların acilen incelenmesi gerektiği vurgulandı. Karar, heyetin El-Faşir'deki ihlallerin kapsamını ortaya koymasını ve şüphelileri belirlemesini talep ediyor.

"Uluslararası toplum harekete geçmeli"

Oturumun açılışında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, El-Faşir'de sivillere yönelik saldırıların "bir halkı baskı altına almak için çıplak şiddet gösterisi olduğunu" belirterek, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Türk, "Bu vahşet karşısında durmak zorundayız" dedi. Ayrıca Sudan'daki savaşı besleyen kişi ve şirketlere yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Ülkenin güneyindeki Kordofan bölgesinde artan şiddete dikkat çeken Türk, bölgenin milis Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) kontrolündeki Darfur hem de Sudan ordusunun hakim olduğu doğu eyaletleri arasında "kritik bir tampon bölge" haline geldiğini ifade etti.

BM'nin bağımsız soruşturma heyeti üyesi Mona Rishmawi, bölgeden gelen tanıklıkların durumun çok daha ağır olduğunu gösterdiğini söyledi. Rishmawi, El-Faşir Üniversitesi'nin RSF tarafından "bir katliam alanına çevrildiğini" ve binlerce sivilin burada mahsur kaldığını bildirdi. Rishmawi, tanıkların, kentte ve çevresinde "yolların ve kazılmış çukurların cesetlerle dolu olduğu" yönünde ifadeler verdiğini aktardı.

Kaynak: ANKA / Dünya
