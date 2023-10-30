BM, Sudan'daki çatışmaların sonlandırılması için Cidde görüşmelerini memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmaların sonlandırılmasına yönelik görüşmelerin başlamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmaların sonlandırılmasına yönelik görüşmelerin başlamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çatışmanın başlangıcından bu yana BM ve ortaklarının insani yardıma muhtaç yaklaşık 3,5 milyon kişiye ulaştığını ancak bunun sadece yardıma ihtiyacı olanların yüzde 20'sini teşkil ettiğini belirten Dujarric, BM'nin Cidde görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Dujarric, Cidde'deki müzakerelere BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) bir ekibin de katıldığını, burada insani yardım konularına dikkati çektiklerini vurguladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cidde görüşmelerinin başlama zamanının çok isabetli olduğunun altını çizdi.

Çatışmaların başlangıcından bu yana binlerce kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildiren Griffiths, 9 kişiden birinin evini terk etmek zorunda kaldığını ve toplumun üçte birinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Griffiths, görüşmelerin çok kritik olduğunu ve önemli bir fırsat teşkil ettiğini aktardı.

Cidde Görüşmeleri

Sudan'da çatışan taraflar 29 Ekim'de yeniden Cidde'de görüşmelere başlamıştı.

Daha önce, Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulanmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre, 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşması nedeniyle şu ana kadar başarısız olmuştu.

Sudan ordusu, HDK'nin, başkent Hartum'da sivil yerleşim yerleri ve kamu tesislerini boşaltmadığını, tekrarlayan ihlalleri gerekçe göstererek temmuz ayında Cidde'deki görüşmelerden çekilmişti.