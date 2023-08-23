BM, Sudan'daki çatışmalara son verilmesini istedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Ağustos (Xinhua) -- BM insani yardım görevlileri, sivillere yardım ulaştırılabilmesi için Güney Darfur ve Güney Kordofan da dahil olmak üzere Sudan'da yeniden alevlenen çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Salı günü yapılan açıklamada, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde yeniden alevlenen çatışmaların etkilerinden derin endişe duyuyoruz" denildi.

OCHA'nın açıklamasına göre Uluslararası Göç Örgütü, Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala'da en az 60 kişinin öldüğünü ve 250 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaklaşık 50.000 kişi evlerinden kaçarken, çatışmalar yardım kamyonlarının yardımları ulaştırmasını engelledi.

Sudan'ın batı kesiminde yaklaşık bir hafta önce Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalar patlak verdi.

Nyala Acil Durum Odası İnisiyatifi adlı insani yardım grubuna göre kentte "tüm beklentileri aşan felaket boyutunda insani koşullar" yaşanıyor.

OCHA, Güney Kordofan eyaletinin başkenti Kadugli'deki insani yardım ortaklarının raporlarına göre gıda stoklarının neredeyse tamamen tükendiğini ve çatışmaların yaklaşık 6.700 kişiyi evlerinden başka mahallelere sürdüğünü ifade etti.

Ofis, "Sudan'daki çatışmanın taraflarını silahlı çatışmalara son vermeye ve ihtiyaç sahibi sivillere hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasına izin vermeye çağırıyoruz" dedi.

OCHA, bu yıl Sudan için belirlenen 2,6 milyar ABD doları tutarındaki İnsani Yardım Müdahale Planı'nın yalnızca dörtte birinden biraz fazlasının teslim alındığını bildirdi.