BM: Sudan'daki çatışmalar üçüncü ayına girerken insani durum kötüleşiyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Sudan'daki çatışmaların üçüncü ayına girerken ülke genelinde insani durumun kötüleşmeye devam ettiğini ve Darfur bölgesindeki durumun insani felakete dönüşmekte olduğu uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Sudan'daki çatışmalar üçüncü ayına girerken ülke genelinde insani durumun kötüleşmeye devam ettiğini söyledi.

Griffiths, Perşembe günü yaptığı açıklamada Sudan'ın Darfur bölgesindeki durumun insani felakete dönüşmekte olduğu uyarısında bulundu.

Yaklaşık 1,7 milyon insanın ülke içinde yerinden edildiğini ve yarım milyona yakın insanın da Sudan dışına sığındığını söyleyen Griffiths, çatışmalar sonucunda yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiğini ve binlercesinin de yaralandığını belirtti.

Griffiths, tıbbi ve insani yardım malzemelerinin büyük ölçekte yağmalanmaya devam ettiğini, çiftçilerin topraklarına ulaşamadığını ve bu durumun gıda güvensizliği riskini daha da arttırdığını söyledi. BM yetkilisi ayrıca cinsiyete dayalı şiddet olaylarında artış yaşandığını da sözlerine ekledi.

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, "İnsanların gerçek bir kabusun içinde sıkışıp kaldığı Darfur'daki koşullar konusunda son derece endişeliyim" ifadelerine yer verdi.

Griffiths, "İnsani darboğazın yanı sıra Darfur'da topluluklar arasındaki şiddet de yayılıyor. Bu durum ise 20 yıl önceki ölümcül çatışmaları körükleyen etnik gerilimlerin yeniden alevlenmesi tehdidini oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Şiddetin insani yardım kuruluşlarının çabalarını sekteye uğrattığını kaydeden Griffiths, 9 milyona yakın insanın yardıma muhtaç olduğu Darfur'a Sudan'ın diğer bölgelerinden ve komşu ülkelerden insani yardım malzemelerinin ve çalışanlarının sevkini sağlamak üzere çatışmanın taraflarına ve nüfuz sahibi kişilere çağrı yaptı.

Griffiths, "Darfur hızla insani bir felakete doğru sürükleniyor. Dünya bunun gerçeklemesine izin vermemeli. Bir kez daha olmaz" ifadelerine yer verdi.