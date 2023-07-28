BM: Sudan'daki çatışmalar hastalıkların artmasına neden oluyor

BM insani yardım görevlileri, Sudan'daki çatışmaların halk sağlığı operasyonlarını aksatması nedeniyle, çatışmalar başlamadan önce kontrol altına alınmış olan hastalıkların tekrar arttığı uyarısında bulundu. Sıtma, kızamık, dang humması ve akut sulu ishal gibi hastalıkların yayılmasını kontrol altına almak için acil önlemler alınması gerektiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Temmuz (Xinhua) -- BM insani yardım görevlileri Sudan'daki çatışmaların halk sağlığı operasyonlarını aksatması nedeniyle, çatışmalar başlamadan önce kontrol altına alınmış olan hastalıkların tekrar arttığı uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu hastalıklar arasında sıtma, kızamık, dang humması ve akut sulu ishal de yer alıyor" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Bu salgınların yayılmasını kontrol altına almak için acilen harekete geçilmezse, yağmur sezonu başladığında daha fazla can almaları muhtemel" şeklinde uyarı yapıldı.

Ofis, sağlık ortaklarının çabalarına rağmen bazı eyaletlerde kritik ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

OCHA, Sudan'daki sağlık tesislerinin ve çalışanlarının hedef alınmaya devam ettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'da Nisan ayından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 53 saldırı düzenlendiğini, bunların 11 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açtığını bildirdi.