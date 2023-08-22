BM, Sudan'daki Artan Şiddetten Endişe Duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın özellikle Güney Darfur ve Güney Kurdufan bölgelerinde yeniden artan şiddetten endişe duyduğunu bildirdi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yerinden edilen kişilere dikkat çekti. Yardım yollarının kapatıldığı ve gıda stoklarının tükendiği vurgulandı. BM, tüm taraflara çatışmaya son verme ve yardım ulaşımına izin verme çağrısında bulunuyor.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın özellikle Güney Darfur ve Güney Kurdufan bölgelerinde yeniden artan şiddetten endişe duyduğunu bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Griffiths, saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve yerinden edildiğine dikkati çekti.

Yardım yollarının kapatıldığının ve gıda stoklarının tükendiğinin altını çizen Griffiths, "Tüm taraflara çatışmaya son verme ve yardım ulaşımına izin verme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Griffiths, BM'nin özellikle Güney Darfur ve Güney Kurdufan bölgelerinde artan çatışmadan derin endişe duyduğunu vurguladı.

BM Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS), Batı Kurdufan eyaletinin merkezi Fula kentinde 16 Ağustos'tan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların şiddetlendiğini belirtmiş, devlet daireleri, bankalar, BM ve sivil toplum kuruluşlarının ofislerinin de yağmalandığını kaydetmişti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise Sudan'da ordu ile HDK arasında ülkenin batısındaki Güney Darfur eyaletinin Nyala şehrinde çıkan çatışmalarda 60 kişinin öldüğünü, yaklaşık 50 bin kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

5. ayına giren ve Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

BM, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.