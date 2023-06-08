BM Sudan'da insani yardım dağıtmaya devam edecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BM ve ortaklarının Sudan'da ateşkesin olup olmadığına bakmaksızın insani yardım dağıtmaya devam edeceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BM ve ortaklarının Sudan'da ateşkesin olup olmadığına bakmaksızın insani yardım dağıtmaya devam edeceğini söyledi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Çatışmalar devam etmesine rağmen bizler ve ortaklarımız, daha çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Dujarric "Fakat şiddete ve insani yardım tesislerinin yağmalanmasına bir son verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü, son iki haftada insani yardım çalışanları tarafından, yaklaşık 7.400 ton yardım malzemesi taşıyan en az 148 kamyonun ülkenin çeşitli bölgelerine ulaşımının sağlandığını dile getirdi.

Dujarric, "İnsani yardım çalışanlarımız hem iş arkadaşlarının güvenliğini sağlamak hem de insani yardım faaliyetlerimizin devamını güvence altına almak amacıyla, çatışan taraflarla görüşüyor" diye konuştu.

Olağan basın toplantısında iletişim güçlüklerine karşın, savaştan bitap düşmüş ülkenin Darfur bölgesindeki şiddete ilişkin rahatsız edici haberlerin geldiğine yönelik bir soruya yanıt veren sözcü, BM insani yardım personelinin halen batı bölgesinde bulunduğunu ve kendileriyle ancak ara sıra iletişim kurulabildiğini belirtti.

Sözcü, "Mevcut durumda, insani yardım çalışanlarımız kendilerini riske atıyor. Erişimi gerçekleştirebilmek için vaka bazında pazarlık etmek durumunda kalıyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bir miktar yardım götürmeyi başardık. Ama büyük bir insani krizin ortasında bu şekilde ilerlenemez. İhtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde yardım götürebilmemiz için şiddetin tamamen durması gerekiyor."

Dujarric, Sudan'a yönelik revize edilmiş insani yardım müdahale planının yüzde 16'sından azı için fon bulunabildiğini, bu yıl yapılacak yardım için gereken 2,6 milyar ABD dolarının sadece 400 milyon dolardan biraz fazlasının ellerine geçtiğini kaydetti.