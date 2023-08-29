BM, Sudan'da devam eden çatışmalara rağmen yardımlarını sürdürüyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan'da devam eden askeri çatışmalara rağmen üç BM kuruluşunun dört ayrı sınır eyaletinde nakdi yardımdan sağlık hizmetlerine kadar çeşitli yardımlar sağlamaya devam ettiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Ağustos (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan'da devam eden askeri çatışmalara rağmen üç BM kuruluşunun dört ayrı sınır eyaletinde nakdi yardımdan sağlık hizmetlerine kadar çeşitli yardımlar sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Dujarric, Pazartesi günü yaptığı açıklamada BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ekiplerinin Gedaref eyaletinde çatışmalardan kaçmak zorunda kalan 830'u aşkın Sudanlı aileye nakdi yardım dağıttığını bildirdi.

Gedaref eyaleti, Etiyopya sınırında yer alıyor.

Sözcü, Güney Sudan sınırındaki Beyaz Nil eyaletinde BM Çocuklara Yardım Fonu ve ortaklarının, çocukların hayatta kalması için bir kampanya başlattığını söyledi.

Dujarric, 5 yaşın altındaki yaklaşık 43.000 çocuğa kızamık aşısı yapıldığını, şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip çocukların sağlık taramalarından geçirilerek ivedilikle tedavi edildiğini kaydetti.

Sözcü, Çad sınırındaki Batı Darfur eyaletinde BM Nüfus Fonu'nun (UNFPA) cinsiyete dayalı şiddet mağdurları da dahil olmak üzere yerinden edilmiş ve savunmasız binlerce kadın ve kız çocuğuna üreme sağlığı bakımı ve koruma hizmetleri sağlamak üzere sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını görevlendirdiğini aktardı.

Dujarric, UNFPA'nın Pazar günü Sudan'ın doğusundaki Port Sudan Kadın Doğum Hastanesi'ne 150.000 kadın ve kız çocuğuna üç ay yetecek kadar üreme sağlığı malzemesi ulaştırdığını sözlerine ekledi.