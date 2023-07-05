BM, Sudan'da cinsel şiddeti kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da devam eden çatışmalarda yerinden edilmiş mülteci kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet olaylarını kınadı. Üst düzey BM yetkilileri, artan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet raporları karşısında şoke olduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da devam eden çatışmalarda ülke içinde yerinden edilmiş mülteci kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet olaylarını kınadı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilileri bugün Sudan'da artan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet raporları karşısında şoke olduklarını ve kınamalarını dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), BM İnsan Hakları Ofisi, BM Mülteci Ajansı (UNHCR), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM Kadın Birimi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ortak açıklamasında, bir savaş taktiği olarak kullanılan cinsel şiddete derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tarafların uluslararası insan hakları hukukuna saygı duyması gerektiği vurgulanarak, bu konuda suiistimalde bulunan kişi ve grupların da eksiksiz ve bağımsız bir şekilde derhal soruşturulması talep edildi.

Sudan'da çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan önce 3 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riski altında olduğu hatırlatılan açıklamada, bu sayının şu an 4,2 milyona çıktığı tahmininde bulunuldu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nın ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.