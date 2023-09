BM Sözcüsü: İki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğiz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun BM 78. Genel Kurulu'nda, sınırlarında Filistin'in görünmediği bir harita göstermesiyle ilgili, 'Biz, her ortamda iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğiz.' dedi.

Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Netenyahu'nun BM 78. Genel Kurulu'ndaki hitabında tarihi Filistin topraklarını, İsrail sınırları içerisinde gösteren haritayı kullanmasına tepkinin sorulması üzerine Dujarric, "Üye ülkelerin Genel Kurul'da ne dediği ya da ne gösterdiğine karışamıyoruz, karışmak da istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Dujarric, bu haritanın BM'nin tutumunu yansıtmadığını belirterek, "Biz her ortamda iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Filistin Daimi Temsilciğinin, Netenyahu'nun eylemini kınayan mektubunun BM Genel Sekreteri'ne ulaşıp ulaşmadığını henüz teyit edemeyeceğini belirten Dujarric, bu tür eylemlerin BM'nin tutumunu değiştirmediğini söyledi.

Bir gazetecinin, "İsrail iki devletli çözümü destekliyor mu? Bunu netleştirmeniz gerekmez mi?" yönündeki sorusuna Dujarric, "Ben, İsrail Başbakanı adına konuşmuyorum. Onlara sormanız daha doğru olur." yanıtını verdi.