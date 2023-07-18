BM, Somalililer için acil yardım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), kuraklık ve sellerden etkilenen Somalililer için yeterli fon toplanamadığına işaret ederek uluslararası kamuoyuna acil yardım çağrısı yaptı. Somali'deki 7,6 milyon kişiye yardım ulaştırmak için ihtiyaç duyulan 2,6 milyar doların sadece 793 milyon dolarının fonlandığı ifade edildi. Kırsal alanda yaşayanlara acil yardım ulaştırılamazsa durumun daha da kötüleşeceği vurgulanan açıklamada, görülen son sellerin birçok bölgedeki insani durumu kötüleştirdiği belirtildi. Nisan ve haziran aylarındaki yağmur döneminde yaklaşık 250 bin Somalili yerinden olurken, 30 kişi de can verdi. Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Birleşmiş Milletler (BM), kuraklık ve sellerden etkilenen Somalililer için yeterli fon toplanamadığına işaret ederek uluslararası kamuoyuna acil yardım çağrısı yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Somali'deki 7,6 milyon kişiye yardım ulaştırmak için ihtiyaç duyulan 2,6 milyar doların sadece 793 milyon dolarının fonlandığı ifade edildi.

Kırsal alanda yaşayanlara acil yardım ulaştırılamazsa durumun daha da kötüleşeceği vurgulanan açıklamada, görülen son sellerin birçok bölgedeki insani durumu kötüleştirdiği belirtildi.

Nisan ve haziran aylarındaki yağmur döneminde yaklaşık 250 bin Somalili yerinden olurken, 30 kişi de can verdi.

Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.