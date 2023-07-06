BM, Somali'ye 43 milyon dolarlık yardım tahsis etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), gıda güvensizliği başta olmak üzere kuraklığın etkileriyle mücadelede Somali'ye yardım etmek üzere 43 milyon ABD doları tahsis edildiğini duyurdu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), gıda güvensizliği başta olmak üzere kuraklığın etkileriyle mücadelede Somali'ye yardım etmek üzere 43 milyon ABD doları tahsis edildiğini duyurdu.

OCHA, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Somali İnsani Yardım Fonu'nun (SHF) kampanyaya 25 milyon ABD doları ile katıldığını, BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'nun (CERF) ise kıtlığın önlenmesi çalışmaları için 18 milyon ABD doları tahsis ettiğini bildirdi. Ayrılan fonlar, Somali için 2023 İnsani Müdahale Planı'na destek veriyor.

OCHA, gıda güvenlik durumundaki iyileşmeler ve yakın zamandaki yağmurların, kıtlığın engellenmesine yardımcı olduğunu kaydetti. Ancak nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 8,25 milyon kişinin halen insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyması nedeniyle gereksinimler yüksek seviyede seyretmeye devam ediyor.

Uzun süreli ve aşırı koşulların, en savunmasız gruplar da dahil olmak üzere gereksinim ve koruma risklerini artırmaya devam ettiğini kaydeden OCHA, ayrıca 3,2 milyondan fazla kişinin de yerlerinden olduğunu belirtti.

OCHA, "Bu büyüklükteki bir kuraklığın ardından toparlanmak yıllar sürecektir" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Özel Temsilci Yardımcısı George Conway, "Tahsis edilen bu fon, Somali halkını destekleme kararlılığımızın bir göstergesi" şeklinde konuştu. Ülkede geçici olarak ikamet eden ve Somali insani yardım koordinatörü olarak görev yapan Conway, "Yapmamız gereken çok şey var, o yüzden bağışçı ve ortaklara çağrıda bulunmaya devam ediyoruz" diye ekledi.