BM Somali Özel Temsilcisi: Somali'deki insani durum istikrarsızlığını koruyor

Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi ve BM Somali Yardım Misyonu (UNSOM) Başkanı Catriona Laing, Somali'deki insani durumun 'istikrarsız olmaya devam ettiğini' belirtti. Laing, ülkede yılın ilk üç ayında yaklaşık 430 bin kişinin çatışma ve güvensizlik nedeniyle yerinden edildiğini söyledi. Somali'de 'kritik insani ihtiyaçları karşılamak için' 2023 İnsani Müdahale Planı çerçevesinde 2,6 milyar dolardan fazla bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi ve BM Somali Yardım Misyonu (UNSOM) Başkanı Catriona Laing, Somali'deki insani durumun "istikrarsız olmaya devam ettiğini" belirtti.

New York'taki BM Güvenlik Konseyi'ne Somali hakkına bilgilendirmede bulunan Laing, "Nüfusun neredeyse yarısının (8,25 milyon) insani yardıma ihtiyaç duyduğu Somali'nin, genel olarak insani durumu istikrarsızlığını koruyor." dedi.

Somali'deki görevine yakın zaman önce atanan Laing, insani yardım kuruluşlarının "son derece zorlu bir çalışma ortamında" faaliyet göstermeye çalıştıklarını, ülkede yılın ilk üç ayında yaklaşık 430 bin kişinin çatışma ve güvensizlik nedeniyle yerinden edildiğini söyledi.

Laing, "Devlet dışı silahlı aktörler tarafından kontrol edilen bölgelerde yaklaşık 580 bin kişi yaşıyor. Yerinden edilenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Başkan Laing, Somali'de "kritik insani ihtiyaçları karşılamak için" 2023 İnsani Müdahale Planı çerçevesinde 2,6 milyar dolardan fazla bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Ülkedeki geleneksel geçim kaynaklarının ciddi baskı altında olduğunu anlatan Laing, farklı geçim kaynaklarına yapılan yatırımlar yoluyla kalıcı çözümler gerektiğini kaydetti.

Barış konusunda ilerleme kaydedildi

Catriona Laing, Somali'de her şeye rağmen barışın tesis edilmesi için "muazzam ilerleme" kaydedildiğinin altını çizdi.

Ülkedeki yönetimle bu konuda uyum içerisinde çalıştığını belirten Laing, Somali halkına uluslararası destek çağrısında bulundu.

Laing, Laascaanood bölgesinde devam eden şiddet olaylarına da değinerek, tarafların ateşkes sağlama çabalarını "takdir ettiğini" vurguladı.

Laing, çatışmalarda bugüne kadar 36 kişinin öldüğünü, 272 kişinin de yaralandığını kaydetti.