BM: Rusya'nın amonyak ihracatı için boru hattı etkinleştirilemiyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Rusya'nın amonyak ihracatı için boru hattının tekrar etkinleştirilmesini bölgede süren çatışmanın engellediğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için olasılık görmediklerine dair açıklaması sorulan Dujarric, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Dujarric, İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi çerçevesinde tüm ortaklarla sürekli olarak görüşmelerin devam ettirildiğini belirterek, "Tahıl Anlaşması ve Rusya ile amonyak ihracatına ilişkin imzalanan Mutabakat Zaptı, dünya gıda fiyatları ve açlıkla mücadele etmek için kritik öneme sahip." dedi.

Rusya'nın amonyak ihracatı için boru hattının etkinleştirilmesinin önündeki engellere ilişkin ise Dujarric, "Çatışma hala sürüyor." diye konuştu.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşma, 18 Mart'ta yeniden uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs'ta "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi." ifadesini kullanmıştı.