BM Raporuna Göre Karabağ'da Sivil Altyapıda Hasar Yok

Birleşmiş Milletler (BM) ekibi yayınladığı Karabağ raporunda, sivil altyapıda veya kültürel ve dini yapılarda herhangi bir hasar görülmediğini belirterek, ateşkes sonrasında sivillere yönelik şiddet vakalarına ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmadığını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) ekibi yayınladığı Karabağ raporunda, sivil altyapıda veya kültürel ve dini yapılarda herhangi bir hasar görülmediğini belirterek, ateşkes sonrasında sivillere yönelik şiddet vakalarına ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmadığını aktardı.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül'de Karabağ'da başlattığı ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun tamamlanmasının ardından bölgeyi 30 yıl sonra ilk kez ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) ekibi, Karabağ'daki incelemelerini tamamladı. BM'nin Azerbaycan Mukim Koordinatörü Vladanka Andreeva başkanlığındaki BM heyeti, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine düzenlediği ziyaretin ardından rapor yayınladı.

Raporda, heyetin Ağdam'dan yola çıktığı ve Hankendi şehrini ziyaret ettiği belirtilerek, yerel halk ve muhataplarla buluştuğu aktarıldı. Heyetin, bölgedeki sağlık ve eğitim tesisleriyle ilgili durumu ilk elden gördüğü aktarılan raporda, "Heyet, şehrin ziyaret ettiği bölgelerinde hastaneler, okullar ve konutlar da dahil olmak üzere sivil altyapıda veya kültürel ve dini yapılarda herhangi bir hasar görmedi" denildi.

Azerbaycan'ın şehirdeki sağlık hizmetlerinin ve bazı hizmetlerin yeniden başlatılması için hazırlık yaptığına dikkat çekilen raporda, şehirde çok az sayıda yerel nüfusun kaldığı aktarıldı.

Yerel halkın aniden evlerini terk ettiği ifade edilen raporda, heyetin son ateşkes sonrasında sivillere yönelik şiddet vakalarına ilişkin yerel halk ve muhataplarla görüşmeler yaptığı ve şiddet vakalarına ilişkin herhangi bir bilgiye rastlamadığı vurgulandı.

Heyetin tarımsal altyapıda herhangi bir tahribat ya da telef olan hayvan gözlemlemediği ifade edilen raporda, "Heyet, daha sonra son günlerde 100 binden fazla etnik Ermeni'nin katıldığı Laçin yolundan sınır kapısına doğru yola çıktı. Heyet, Ermenistan'a doğru giden sivil araçlara rastlamadı. Hankendi'de ise bir düzine kadar yolcunun bulunduğu bir otobüsün Ermenistan'a doğru gittiğini gördü" denildi.

Heyet'in 2020'de geri alınan Ağdam'dan geçerken, yıkım ve mayın temizleme ihtiyaçlarının yanı sıra Azerbaycan tarafından yürütülen yeniden inşa çabalarını gözlemlediği aktarılan raporda, BM'nin bölgeyi düzenli olarak ziyaret etmeye devam etmeyi planladığı ifade edildi.

BM heyetinde, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Koordinasyon Bölümü Direktörü Ramesh Rajasingham ile Gıda ve Tarım Örgütü, BM Mülteci Ajansı, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün temsilcileri de yer alırken, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, BM Mukim Koordinatörlüğü ve BM Emniyet ve Güvenlik Departmanından bir teknik ekipte heyette bulunuyordu. - BAKÜ