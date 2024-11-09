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BM Raporu: Gazze'de Ölümlerin Yüzde 70'i Kadın ve Çocuklar

BM Raporu: Gazze'de Ölümlerin Yüzde 70'i Kadın ve Çocuklar
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BM İnsan Hakları Ofisi, Gazze'de son altı ayda doğrulanan 8 bin 119 ölümün yaklaşık yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu açıkladı. En fazla ölümler, beş ila dokuz yaş arasındaki çocuklarda gerçekleşti.

BM İnsan Hakları Ofisi, Gazze'de son altı ayda doğrulanan ölümlerin yaklaşık yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti.

BM İnsan Hakları Ofisi, dün paylaştığı raporunda Gazze'de son altı ayda doğrulanan ölümlerin yaklaşık yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu açıkladı. İnsan Hakları Ofisi, Gazze'deki savaşta 2023 Kasım ile 2024 Nisan arasında 8 bin 119 kişinin öldüğünü belirtti. Rapordaki verilere göre, en fazla ölümlerin beş ila dokuz yaş arasındaki çocuklarda olduğu ifade edildi. Ayrıca, ölümlerin yaklaşık yüzde 80'inin konut binalarında veya benzeri yerlerde gerçekleştiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 13 ayda 43 bin 300'den fazla ölüm kaydettiklerini ve bu sayının çoğunun yıkılan binaların altında kalmış olabileceğini bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bu seviyedeki sivil kayıpların, uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine uyulmamasının doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı. Türk, ciddi uluslararası hukuk ihlalleri ile ilgili bir hesap verme süreci çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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