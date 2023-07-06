BM Raportörü Guantanamo Hapishanesi'ndeki Tutukluların İşkence ve Hapishane İzlenimlerini Paylaştı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Ni Aolain, Guantanamo Hapishanesi'ndeki tutuklularla yaptığı bağımsız ziyarette, tutukluların maruz kaldıkları işkenceleri ve hapishane izlenimlerini paylaştı. Tutukluların yaşadığı travmatik beyin yaralanmaları, kronik ağrı ve sağlık sorunlarına dikkat çeken Aolain, Guantanamo'da tutulanların çoğunun suçlama veya mahkeme olmadan hapsedildiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Guantanamo Hapishanesi'ndeki tutuklularla uzun yıllar sonra ilk bağımsız ziyaretçi olarak görüşen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Ni Aolain, tutukluların maruz kaldıkları işkenceleri ve hapishane izlenimlerini paylaştı.

AP'ye konuşan Ni Aolain, görüştüğü tutukluların "hapiste tutulan savunmasız yaşlı" bir grup olduğunu ve "işkence mağduru" olmaları sebebiyle konsantre olmakta güçlük çektiklerini, hafıza sorunları yaşadıklarını belirtti.

Aolain, tutukluların travmatik beyin yaralanmaları, kronik ağrı ve gastrointestinal ve üriner problemlerle boğuştuklarını dile getirdi.

BM raportörü, Guantanamo mahkumlarının buluşmaya zincirlenmiş bir şekilde getirildiğini belirtirken, uygulamanın terör suçundan mahkum olanlar için bile standart bir prosedür olmadığını söyledi.

Tutukluların büyük çoğunluğunun sebepsiz yere, terör saldırılarıyla "hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen" Guantanamo'da hapsedildiğine değinen Aolain, Guantanamo tutuklularına yapılan muamelenin haksız olduğunun altını çizdi.

Aolain, tüm hapishane personelinin tutuklulara adlarıyla değil seri numarasıyla hitap etmesi zorunluğu gözlemini de paylaşarak, uygulamayı "insanlık dışı" olarak tanımladı.

2002'deki kuruluşundan bu yana, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Ni Aolain, Guantanamo hapishanesine ilk teknik ziyaret düzenleyen kişi olmuştu.

Guantanamo hapishanesi

ABD, Ağustos 2021'de askeri güçlerini Afganistan'dan çekti ancak Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan askeri hapishaneyi Irak, Afganistan ve diğer yerlerde yakaladığı terör şüphelilerini tutmak için hala kullanıyor.

21 yıl önce açılan ve bugüne kadar yaklaşık 780 kişinin tutulduğu Guantanamo'da, bu kişilerden çoğunun suçlama veya mahkeme olmadan burada tutulduğu belirtiliyor.

Guantanamo'da halihazırda 30 tutuklu bulunuyor.