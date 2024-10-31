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BM, Peru'daki Zorla Kısırlaştırma Politikasını İnsanlığa Karşı Suç Olarak Nitelendirdi

BM, Peru'daki Zorla Kısırlaştırma Politikasını İnsanlığa Karşı Suç Olarak Nitelendirdi
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Birleşmiş Milletler, Peru'da 1990'larda 300 binden fazla kadına yönelik zorla kısırlaştırma uygulamalarını insanlığa karşı suç olarak değerlendirerek mağdurlara tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Peru'da 1990'larda 300 binden fazla kadının zorla kısırlaştırılmasını 'insanlığa karşı suç' olarak nitelendirdi. Mağdurlara tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

1996'da eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nın 'yoksulluğu azaltmak' için başlattığı program kapsamında 300 binden fazla kadın ve yaklaşık 25 bin erkek kısırlaştırıldı. BM, bu politikaların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı ve geçmişte yaşanan bu olayların unutulmaması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ( CEDAW), devletin uyguladığı doğum kontrol politikası kapsamında zorla kısırlaştırılan beş mağdurun ortak şikayetini inceledikten sonra mağdurlara tazminat ödenmesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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