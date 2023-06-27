BM Pakistan Temsilcisi, Yunanistan'ın Göçmen Politikasına Tepki Gösterdi

Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Zaman Mehdi, Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesi faciasının ardından Atina'nın göçmen politikasına tepki gösterdi. Mehdi, batan göçmen teknesinin tedbirlerdeki boşlukların acı bir hatırlatıcısı olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın göçmen politikasına tepki gösterdi.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Zaman Mehdi, Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesi faciasının ardından Atina'nın göçmen politikasına tepki gösterdi.

Dawn gazetesindeki habere göre, BM İnsan Hakları Konseyi'nin devam eden oturumunda konuşma yapan Mehdi, batan göçmen teknesinin tedbirlerdeki boşlukların acı bir hatırlatıcısı olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın göçmen politikasına tepki gösterdi.

Mehdi, böyle bir statükonun insani maliyetinin kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Sorumluluk paylaşımı, güvenli ve zamanında arama kurtarma düzenlemeleri, denizde kurtarılan tüm insanların karaya çıkarılması ve hesap verebilirlik konusundaki boşluklar dayanışma ruhuyla kapatılmalıdır." dedi.

Pakistan, Yunanistan açıklarında batan teknede yaklaşık 350 vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu.

Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili mesafedeki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.