BM Özel Raportörü: Arakanlı mülteciler için verilen destek son derece yetersiz

BM Özel Raportörü Olivier de Schutter, uluslararası toplumun Arakanlı mülteciler için ihtiyaç duyulan fona verdiği desteğin 'son derece yetersiz' olduğunu söyledi. Schutter, Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret etmek için gerçekleştirdiği 12 günlük Bangladeş temaslarının sonunda açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Olivier de Schutter, uluslararası toplumun Arakanlı mülteciler için ihtiyaç duyulan fona verdiği desteğin "son derece yetersiz" olduğunu söyledi.

Schutter, Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret etmek için gerçekleştirdiği 12 günlük Bangladeş temaslarının sonunda açıklamalarda bulundu.

Dakka'da düzenlediği basın toplantısında Schutter, kamplardaki mültecileri desteklemenin 1 yıllık maliyeti için yaklaşık 876 milyon dolara ihtiyaç olduğunu, ancak şimdiye kadar bunun yalnızca yüzde 17'sinin taahhüt edildiğini belirtti.

Schutter, uluslararası toplumun Arakanlı mülteciler için ihtiyaç duyulan fona verdiği desteğin "son derece yetersiz" olduğunu ifade etti.

BM ajanslarının çalışmalarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini aktaran Schutter, "Bangladeş, mültecilerin varlığının yükünü tek başına taşımak zorunda bırakılmamalı." dedi.

Schutter, Dünya Gıda Programının (WFP) mültecilere verdiği aylık gıda kuponlarını 12 dolardan 10 dolara düşürmek zorunda kaldığını ifade ederek, bu rakamın 1 Haziran'dan itibaren 8 dolara düşeceğini bildirdi.

Bunun kamplardaki çocukların yetersiz beslendiği anlamına geldiğinin altını çizen Schutter, yetersiz beslenme oranlarının artacağını ve çocukların gelişimlerinin bu nedenle tehlikede olduğunu kaydetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ve Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda binlerce Müslüman katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de yapılan eş zamanlı saldırıları sebep göstererek kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM verilerine göre, Ağustos 2017'deki eylemler sonrasında 1 milyonu aşkın Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.